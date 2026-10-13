जामताड़ा से जुड़ा साइबर ठगी का नेटवर्क बेनकाब, देवास पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर जब्त किए 5 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : पेंशन कार्ड अपडेट करने और टैक्स में छूट दिलाने का झांसा देकर एलआईसी के सेवानिवृत्त अधिकारी से 6.03 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में देवास पुलिस ने जामताड़ा से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

आरोपित के पास से पांच लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस की जांच में ठगी की रकम केरल के बैंक खाते में ट्रांसफर होने और फिर पश्चिम बंगाल में निकाले जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार गिरोह का नेटवर्क जामताड़ा से संचालित हो रहा था। अब पुलिस ठगी की रकम के लेनदेन और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। प्रेस वार्ता में पुलिस कप्तान पुनीत गेहलोद ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के 62 वर्षीय मनोहर लाल सिलोदिया, जो एलआईसी से सेवानिवृत्त हैं, को ठगों ने बैंक अधिकारी बनकर निशाना बनाया था। पेंशन कार्ड अपडेट करने और टैक्स में भारी छूट दिलाने का झांसा देकर उनके खाते से 6 लाख 3 हजार रुपये निकाल लिए गए थे। शिकायत पर ई जीरो एफआइआर हुई और कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।