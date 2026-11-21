नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। देवास जिला अस्पताल के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में नाम और धर्म बदलकर प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर 30 हजार से एक लाख रुपए तक वसूली की शिकायतें भी सामने आई हैं। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय जांच टीम ने अस्पताल पहुंचकर रिकॉर्ड और फाइलों की पड़ताल की। मामले में नोडल इंचार्ज सहित संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

शिकायत में बताया गया है कि मूल रिकॉर्ड में बच्चे का नाम दक्ष, माता का नाम कृष्णा बाई और पिता का नाम राहुल दर्ज था। बाद में जारी प्रमाण पत्र में नाम बदलकर आमिन खां, माता का नाम रुखसार बी और पिता का नाम इसराइल खां कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने नाम के साथ धर्म बदलने का भी आरोप लगाया है। जांच टीम इस बदलाव से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है।