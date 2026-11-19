नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। देवास बस स्टैंड पर बुधवार को यातायात पुलिस ने सख्ती की। परमिट शर्तों का उल्लंघन कर अपने हिसाब से चलने वाली बसों के संचालकों को बुलाया और चेकिंग की। जो बसें बिना परमिट के समय भी बस स्टैंड पर खड़ी थी, उनको हटवाया गया।

इसके चलते बस स्टैंड खाली-खाली नजर आया। जहां सुबह से शाम तक कई बसें खड़ी रहती थीं, वहां इक्का-दुक्का बसें ही नजर आईं। पुलिस ने अब बस संचालकों को साफ कर दिया है कि परमिट में जो समय लिखा है उसी अनुसार संचालन होगा।