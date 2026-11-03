दीपावली व छठ पर्व : स्पेशल ट्रेनों के रूट में नहीं देवास, इंदौर, उज्जैन, मक्सी जाकर ट्रेन पकड़ रहे यात्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : दीपावली व छठ पर्व के लिए उत्तर-पूर्व रूट पर यात्रा करने वालों परेशानियां कम नहीं हो पा रही हैं। देवास से इस रूट पर नियमित ट्रेन नहीं होने से जहां यात्रियों का दबाव साप्ताहिक, द्वि व त्रिसाप्ताहिक ट्रेनों पर लगातार बढ़ रहा है, वहीं पर्व के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों का रूट देवास होकर नहीं करने से समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है।

पर्व से पहले पश्चिम रेलवे द्वारा दाे विशेष ट्रेनों का संचालन इंदौर व आंबेडकरनगर से किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों ही ट्रेनों का देवास आना नहीं हो रहा है। इन ट्रेनों का रूट पूर्व से चल रही दो साप्ताहिक व द्वि साप्ताहिक ट्रेन वाला नहीं रखा गया है। हालत यह है कि दोनों स्पेशल ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग चल रही है और इनको पकड़ने के लिए देवास के यात्रियों को इंदौर, उज्जैन या फिर मक्सी जाना पड़ेगा।

देवास होकर कम से कम एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए देवास से साल में कई बार पटना जाने वाले यात्री प्रकाश सिंह ने बताया वर्तमान में इंदौर-पटना के बीच तीन ही सीधी ट्रेन सुविधा है। सोमवार, बुधवार व शनिवार को चलने वाली इन ट्रेनों में सालभर भीड़ रहती है। जैसे ही रिजर्वेश की दो माह की अवधि शुरू होती है तो अधिकांश सीटें पहले ही दिन बुक हो जाती हैं। इसके बाद यात्री मजबूरन वेटिंग टिकट लेते हैं और परेशानी का सामना करते हुए सफर करते हैं। कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है कि वेटिंग टिकट भी मिलना बंद हो जाता है। लिंक ट्रेनों में समय व खर्च ज्यादा, देवास से ग्वालियर जाते हैं कई यात्री यात्री रानी सिंह ने बताया देवास से उत्तर-पूर्व के लिए प्रतिदिन ट्रेन नहीं होने से हमेशा वेटिंग की स्थिति रहती है। मजबूरी में कई यात्री भोपाल व अन्य स्टेशनों से दूसरी ट्रेन पकड़कर आगे की यात्रा करते हैं। देवास के कई यात्री ऐसे भी हैं जो देवास से पहले ग्वालियर जाते हैं फिर वहां से ग्वालियर-बरौनी मेल पकड़कर आगे की यात्रा करते हैं।