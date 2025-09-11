मेरी खबरें
    Dewas News: इंदौर-देवास के बीच उज्जैनी एक्सप्रेस के एसी कोच से निकला धुआं, 20 मिनट तक रोका

    By satyendra singh rathore
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 07:41:07 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 07:44:40 PM (IST)
    Dewas News: इंदौर-देवास के बीच उज्जैनी एक्सप्रेस के एसी कोच से निकला धुआं, 20 मिनट तक रोका
    कोच से धुंआ निकलने के बाद कई यात्री नीचे उतर आए।

    HighLights

    1. यह ट्रेन लक्ष्मीबाई नगर से अपने निर्धारित समय से 3.25 बजे रवाना हुई थी।
    2. इंदौर-देवास के बीच बिंजानास्टेशन के समीप की घटना, जांच के बाद रवाना।
    3. यात्रियों के अनुसार ब्रेक चिपकने से धुआं निकलने की बात सामने आई है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। लक्ष्मीबाईनगर इंदौर से योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली द्विसाप्ताहिक उज्जैनी एक्सप्रेस (14309) के एसी कोच में अज्ञात कारणों के चलते गुरुवार शाम को उस समय धुआं निकलने लगा जब ट्रेन इंदौर-देवास के बीच बिंजाना स्टेशन के पास से गुजर रही थी। धुआं निकलने का पता चलने पर ट्रेन को रोका गया। इस दौरान संबंधित कोच व आसपास के कोच से कई यात्री नीचे उतर आए। बिंजाना स्टेशन से स्टाफ मौके पर पहुंचा और धुएं वाली जगह की जांच की गई। इस दौरान ट्रेन करीब 20 मिनट तक खड़ी रही, इसके बाद आगे के लिए रवाना किया गया।

    स्थानीय रेलवे विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह ट्रेन लक्ष्मीबाई नगर से अपने निर्धारित समय से 3.25 बजे रवाना हुई थी। बिंजाना रेलवे स्टेशन के समीप करीब पौने चार बजे के आसपास पहुंचने पर इसके एक एसी कोच से धुआं निकलता दिखा, इसके बाद ट्रेन को रोका गया।

    बिंजाना स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, किसी तकनीकी खामी के कारण धुआं निकल रहा था, यात्रियों के अनुसार ब्रेक चिपकने से धुआं निकलने की बात सामने आई है। जांच के दौरान करीब 20 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। स्थिति सामान्य होने पर ट्रेन को रवाना किया गया।

    इस घटना के कारण ट्रेन देवास में करीब आधे घंटे की देरी से चार बजकर 20 मिनट पर पहुंची। यात्रियों के अनुसार ट्रेन शाम करीब पांच बजकर 20 मिनट पर उज्जैन पहुंची, यहां फिर से संबंधित कोच की जांच की गई। उज्जैन में ट्रेन करीब 26 मिनट लेट पहुंची थी, वहां से जब मक्सी की ओर रवाना हुई तो मात्र चार मिनट लेट थी, शाजापुर में यह ट्रेन तय समय से 11 मिनट पहले सात बजकर चार मिनट पर पहुंच गई थी।

    हालांकि धुआं निकलने की घटना को लेकर स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उधर मंडल रेल प्रबंधक अश्विनी कुमार ने बताया किसी तकनीकी खराबी के कारण कोच से धुआं निकला होगा, घटना की जानकारी ली जा रही है।

