देवास में TI दिलीप पुरी की हत्या मामले में एक और संदिग्ध गुजरात से गिरफ्तार, अवैध शराब सिंडिकेट का भागीदार है

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश के देवास जिले में इस महीने की शुरुआत में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में फरार चल रहे एक संदिग्ध को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है।

सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDOP) आदित्य तिवारी ने बताया कि आरोपी मनीष जायसवाल जो अवैध शराब सिंडिकेट का एक मुख्य भागीदार है, उसको पूछताछ के लिए देवास लाया गया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या छह हो गई है।