TI हत्याकांड मामला: कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल के केबिन से 35 लाख जब्त, मिली 'काली कमाई' की डायरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। खातेगांव टीआई दिलीप पुरी गोस्वामी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपितों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल के संबंध में अहम सुराग मिले हैं। राहुल इतना शातिर था कि टिमरनी वाइन शॉप में नीचे की तरफ दो कमरे थे और एक अलग से केबिन ऊपर की ओर बना रखा था। यहीं पर वह पार्टनरों के साथ हिसाब-किताब रखता था। एक डायरी में इसे मेंटेन करता था।

कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल के केबिन से 35 लाख जब्त पुलिस ने यहां से 35 लाख रुपये जब्त किए हैं। खास बात यह भी सामने आई कि घटना वाले दिन पुलिस को ट्रक से शराब की 208 पेटियां मिली थीं, लेकिन दुकान से 300 पेटी शराब निकाली गई थी। पुलिस ने लगातार पूछताछ की तो टिमरनी वाइन शाप के गोदाम से बची हुई 92 पेटियां मिलीं। शुरुआत में आरोपित ने गुमराह किया, लेकिन जब आबकारी विभाग से संपर्क कर शराब के बैच नंबर व क्यूआर कोड का मिलान किया तो यह शराब टिमरनी वाइन शाप की ही निकली।