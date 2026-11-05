देवास TI हत्याकांड: आरोपी चालक-क्लीनर की कोर्ट में वर्चुअल पेशी, शराब तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। शराब माफिया द्वारा खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी गोस्वामी को मिनी ट्रक से कुचलकर मारने के मामले में पकड़े गए आरोपितों से पुलिस पूछताछ कर रही है। दो दिन पहले पकड़े गए मिनी ट्रक चालक गजेंद्र राजपूज व क्लीनर धीरज की गुरुवार को इंदौर से खातेगांव कोर्ट में जेएमएफसी के सामने वर्चुअल पेशी हुई।

कोर्ट ने दोनों आरोपितों के ठीक होने के बाद उन्हें दोबारा पेश करने का आदेश दिया। बता दें कि पुलिस के अनुसार, दोनों ने गिरफ्तारी के बाद भागने की कोशिश की थी। इसके बाद उनका शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़ा। वहीं, पुलिस टीम मिनी ट्रक मालिक केरम सिंह को लेकर आलीराजपुर ले गई। वहां तस्दीक गाड़ी उसकी होने की तस्दीक कराई। यह भी पता किया कि वह कहां से और किससे ली गई थी। पुलिस इस बात की पड़ताल में जुटी है कि आलीराजपुर से गुजरात तक शराब कैसे जाती थी और इसमें कौन-कौन शामिल हैं। गाड़ी का फास्टेग किसके नाम से था। शराब सप्लाय के तरीके के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।