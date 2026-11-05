देवास TI हत्याकांड: गुजरात के प्रकरणों में भी वांटेड है आरोपी, गुना में भी हुआ था गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी गोस्वामी को मिनी ट्रक से कुचलकर हत्या करने का आरोपी चालक गजेंद्र उर्फ अक्कू रावत व क्लीनर धीरज को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। भागने के दौरान देवास जिले में दोनों का शॉर्ट एनकाउंटर किया। जिला अस्पताल में उपचार के बाद दोनों मंगलवार रात में ही इंदौर रैफर कर दिया।

बुधवार को विवेचना टीम कोर्ट गई थी। वहां से आदेश हुआ है कि 5 नवंबर को दोनों आरोपी गजेंद्र और धीरज की वर्चुअली खातेगांव न्यायालय में पेशी होगी। दोनों आरोपी अस्पताल से ही पेशी में जुड़ेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

2025 में गुना में 301 पेटी अवैध शराब पकड़ाई थी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी केरम सिंह के बारे खुलासा हुआ है कि वह गुजरात के कुछ प्रकरणों में वांटेड है। 2025 में गुना में 301 पेटी अवैध शराब पकड़ाई थी। इसमें भी केरमसिंह आरोपित था। पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इंदौर के विजय राव ने जमानत करवाई थी। बुधवार को पुलिस की चार टीमें अलग-अलग जगह रवाना की गई। इनमें दो टीमें आलीराजपुर बेल्ट तरफ, एक टीम इंदौर और एक टीम हरदा गई थी। हरदा से डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए हैं। वाउचर डिटेल जब्त की है।