आलीराजपुर में छिपा था TI को कुचलने वाला ड्राइवर अक्कू, देवास पुलिस ने गुप्त ठिकाने से इस तरह दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी गोस्वामी को शराब से भरे मिनी ट्रक से कुचलकर मारने के मामले में मुख्य आरोपी ड्राइवर गजेंद्र उर्फ अक्कू रावत का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। पांच जिलों की पुलिस से आंख-मिचौली खेल रहे इस अंतरराज्यीय शराब तस्कर को दबोचकर ला रही एसआईटी (SIT) टीम पर उसने उस वक्त हमला बोल दिया, जब पुलिस वाहन का टायर पंचर हो गया था।

आरोपी ने मौका पाकर एएसआई की सर्विस रिवॉल्वर छीनी और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस की सेल्फ डिफेंस में की गई जवाबी कार्रवाई में गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत दबोचकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पांच जिलों की पुलिस की घेराबंदी, धार के रास्ते लाई थी टीम टीआई हत्याकांड के बाद से ही पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में खाक छान रही थीं। मध्य प्रदेश-गुजरात सीमा पर शराब तस्करी का नेटवर्क चलाने वाला गजेंद्र आलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर (भाभरा) इलाके में छिपा हुआ था। देवास पुलिस की विशेष टीम ने सुबह दबिश देकर धार के रास्ते उसे हिरासत में लिया और खातेगांव की ओर रवाना हुई थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय से शराब तस्करी का सिंडिकेट चला रहा था और उसके पिता खुद पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हैं।