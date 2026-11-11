देवास TI हत्याकांड: गुजरात में कैसे और कहां पहुंचती थी शराब, यह जानने केरम को लेकर जाएगी पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : खातेगांव टीआई रहे दिलीप पुरी गोस्वामी के हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपितों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। मोहिन के साथी रही मनीष जायसवाल से पूछताछ में पुलिस नई जानकारी जुटाने में लगी है।

इसी तरह केरम सिंह को गुजरात ले जाने की तैयारी है, क्योंकि मप्र से गुजरात तक पहुंचने के बाद शराब किसके माध्यम से कहां-कहां सप्लाइ होती थी, यह केरम सिंह ही बता सकेगा। शार्ट एनकाउंटर में घायल हुए चालक गजेंद्र उर्फ अक्कू व क्लीनर धीरज को मंगलवार को देवास लाया गया।

खातेगांव न्यायाल में पेश किया अस्पताल में जांच के बाद खातेगांव न्यायाल में पेश किया। यहां से सात दिन के रिमांड पर लिया है। मंगलवार को जिन आरोपितों की रिमांड अवधि खत्म हुई थी, उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश कर सात दिन के रिमांड पर लिया है। इनमें राहुल जायसवाल, केरम सिंह, विजय राव शामिल हैं। इनको सात दिन के रिमांड पर लिया है एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि सोमवार को गिरफ्तारी के बाद मनीष जायसवाल को कोर्ट में पेश कर 16 नवंबर तक रिमांड पर लिया था। शेष आरोपितों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जिनमें चालक-क्लीनर भी शामिल हैं। इनको सात दिन के रिमांड पर लिया है।