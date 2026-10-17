देवास में भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, चला अटकलों का दौर

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शुक्रवार को देवास आए। यहां आकर वह कांग्रेस कार्यालय नहीं गए, बल्कि पहले देवास की भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार के निवास पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह भी थे। विधायक निवास पर सिंह व विक्रम सिंह पवार के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद शहर में अटकलों का दौर चला। कांग्रेस नेता भी हैरान थे।

बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह डेली कॉलेज इंदौर में आरएसएस के कार्यक्रमों को लेकर विरोध दर्ज करवाने पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह के अनुसार पहले भी डेली कॉलेज में आरएसएस के कार्यक्रम हुए हैं और आगामी दिनों में होना संभावित है। उनका कहना है कि यह ठीक नहीं है।