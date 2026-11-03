देवास में टीआई का शव देख भीगी आंखें, स्टाफ ने कहा- सर, कहां चले गए आप...

जितेंद्र शर्मा, नईदुनिया, खातेगांव (देवास) : जिस थाने में कुछ दिन पहले तक सबकुछ सामान्य था, वहां सोमवार को सन्नाटा पसरा था। ऐसी खामोशी छाई थी, जो कलेजे को चुभ रही थी। आंखों में आंसु थे और गले रूंधे हुए। एफआईआर, विवेचना और अपराधों से जुड़ी बातों से गूंजने वाला थाना निस्तब्ध था...चुप था। खाकी की आन में बलिदान हुए अपने साहब के सम्मान में सबके शीश झुके थे...सब यही कह रहे थे, सर कहां चले गए आप...।

दरअसल, थाना प्रभारी दिलीप पुरी के असमय निधन ने पुलिस महकमे को झकझोर दिया। अपने कर्तव्य के पालन के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले टीआइ का शव देखकर साथी पुलिसकर्मी बिलख पड़े। एक दिन पहले तक जो स्टाफ के साथ हंसी-खुशी बात कर रहे थे, अपराधों की विवेचना के लिए मार्गदर्शन दे रहे थे। उन्हें मौन देख सबकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। थाना ही नहीं, पूरे नगर में शोक छाया रहा।