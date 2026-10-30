टक्कर मारकर भाग रही कार को पकड़ने दौड़ा युवक, पीछा करने पर बाइक सवार को 100 फीट तक घसीटा, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कैट रोड पर शुक्रवार सुबह एक कार चालक ने पहले राहगीरों को टक्कर मारी और रुकने के बजाय भागने लगा। सड़क पर घायल पड़े लोगों को देखकर बाइक (बुलैट) सवार प्रवीण भाटी ने रोकने के लिए कार का पीछा किया तो उसे भी चपेट में ले लिया और करीब 100 फीट तक घसीटता ले गया।

गंभीर रूप से घायल प्रवीण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार चालक विकास शुक्ला पीथमपुर की एक दवा कंपनी में डिप्टी मैनेजर है। राजेंद्र नगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तेज रफ्तार कार ने दो राहगीरों को मारी टक्कर राजेंद्र नगर टीआइ यशवंत बड़ौले के मुताबिक घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे कैट रोड पर परमाणु नगर के सामने की है। सुखनिवास रोड निवासी 32 वर्षीय प्रवीण पुत्र महेश भाटी बाइक(बुलेट) से रंगवासा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान हरिराम मंदिर के पास तेज रफ्तार कार ने दो राहगीरों को टक्कर मार दी। इनमें घायल करण ने प्रवीण को रोककर कार चालक को पकड़ने में मदद मांगी। करण डंपर चालक है और दोपहिया वाहन से ड्यूटी पर जा रहा था। प्रवीण ने उसे बाइक पर बैठाया और कार का पीछा किया।