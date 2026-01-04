मेरी खबरें
    किसान का अपहरण कर भोपाल तक ले गए, मांगी फिरौती, दो गिरफ्तार

    MP News: भोपाल रोड स्थित खटाम्बा के एक किसान के अपहरण और फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मामले में दो आरोपितों को गिरफ् ...और पढ़ें

    By deepak vishwakarmaEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 11:39:15 AM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 11:39:15 AM (IST)
    HighLights

    1. खेत पर सिंचाई के लिए गया था
    2. कार सवार चार युवकों ने बैठाया
    3. मुखबिर की सूचना पर आरोपित धरे गए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। भोपाल रोड स्थित खटाम्बा के एक किसान के अपहरण और फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर कार भी जब्त कर ली है। बीएनपी टीआइ अमित सोलंकी के अनुसार 2 जनवरी को बीएनपी थाने पर राजदीप सिंह निवासी रामनगर खटाम्बा ने उसके भाई अंकित राजपूत के गायब होने की सूचना दी थी।

    खेत पर सिंचाई के लिए गया था

    मिली जानकारी के अनुसार, अंकित खेत पर सिंचाई के लिए गया था, लेकिन देर रात तक वो घर वापस नहीं लौटा था। परिजनों की शिकायत पर बीएनपी पुलिस ने गुमशुदगी में मामला दर्ज कर किसान की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान थाना मंगलवारा जिला भोपाल से सूचना मिली कि अंकित राजपूत नामक युवक डिजायर कार में संदिग्ध अवस्था में पाया गया है तथा उसके शरीर पर मारपीट के निशान हैं।


    कार सवार चार युवकों ने जबरन कार में बैठाया

    सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल भोपाल पहुंची और किसान को लाया गया। पुलिस की पूछताछ में अंकित राजपूत ने बताया कि खेत से घर लौटते समय सफेद रंग की डिजायर कार में सवार चार युवकों ने उसे जबरन कार में बैठाया। उन युवकों ने रास्ते में उसके साथ मारपीट की और रुपयों की मांग करते हुए उसे भोपाल तक ले गए।

    मुखबिर की सूचना पर आरोपित गिरफ्तार

    मामले में बीएनपी पुलिस ने जांच शुरू की और अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया। इसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर बीएनपी पुलिस ने आरोपित राजेश राणावत निवासी न्ये गौरी नगर इंदौर और सोनू राजपूत निवासी फंदा थाना खजूरी सड़क वर्तमान निवासी गौरी नगर इंदौर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

