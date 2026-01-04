किसान का अपहरण कर भोपाल तक ले गए, मांगी फिरौती, दो गिरफ्तार

न नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। भोपाल रोड स्थित खटाम्बा के एक किसान के अपहरण और फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर कार भी जब्त कर ली है। बीएनपी टीआइ अमित सोलंकी के अनुसार 2 जनवरी को बीएनपी थाने पर राजदीप सिंह निवासी रामनगर खटाम्बा ने उसके भाई अंकित राजपूत के गायब होने की सूचना दी थी।

खेत पर सिंचाई के लिए गया था मिली जानकारी के अनुसार, अंकित खेत पर सिंचाई के लिए गया था, लेकिन देर रात तक वो घर वापस नहीं लौटा था। परिजनों की शिकायत पर बीएनपी पुलिस ने गुमशुदगी में मामला दर्ज कर किसान की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान थाना मंगलवारा जिला भोपाल से सूचना मिली कि अंकित राजपूत नामक युवक डिजायर कार में संदिग्ध अवस्था में पाया गया है तथा उसके शरीर पर मारपीट के निशान हैं।