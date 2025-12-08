'केस डायरी ही नहीं है', MP Police पर हमले के मास्टरमाइंड सरेंडर होने पहुंचे कोर्ट, जज ने लौटाया; बाहर निकलते ही पुलिस ने...

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हुए हमले और आरक्षक को गोली मारने के मामले के दो प्रमुख आरोपित हद्दू गुर्जर और अंकुश गुर्जर सोमवार को मुरैना की अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचे। दोनों को यह आशंका थी कि पुलिस उनका एनकाउंटर कर सकती है, इसलिए उन्होंने कोर्ट के समक्ष सरेंडर होना उचित समझा।

दोनों आरोपित सुबह 11 बजे जिला न्यायालय में जेएमएफसी अमोल सांघी की अदालत में उपस्थित हुए। उनके अधिवक्ता हरस्वरूप माहेश्वरी ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आरोपित जान के भय से न्यायालय में समर्पण करना चाहते हैं। हालांकि, न्यायालय में इस मामले की केस डायरी उपलब्ध नहीं थी, जिसके अभाव में कोर्ट ने सरेंडर की प्रक्रिया स्वीकार करने से इंकार कर दिया।