लोकायुक्त की रडार पर फिरोज खान का नेटवर्क, देवास से इंदौर तक फैली अचल संपत्ति, बाजार कीमत 35.46 करोड़ रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में कार्यरत प्रधान आरक्षक (चालक) फिरोज खान द्वारा 38 अचल संपत्तियां खरीदने की जानकारी लोकायुक्त की जांच में अब तक सामने आई है। ये संपत्तियां उसने अपने अलावा परिवार, सहयोगियों और फर्म के नाम पर खरीदीं। संपत्ति गाइडलाइन के अनुसार इनकी कीमत 12.97 करोड़ रुपये, जबकि वर्तमान बाजार कीमत 35.46 करोड़ रुपये आंकी गई है।

वहीं, जांच में अब तक चल-अचल संपत्तियों पर कुल 15.52 करोड़ रुपये का व्यय सामने आया है। इस तरह अचल संपत्तियों का आंका गया बाजार मूल्य ही अब तक सामने आए कुल व्यय से करीब 19.94 करोड़ रुपये अधिक है। लोकायुक्त ने गत 14 अक्टूबर को फिरोज खान के विभिन्न आवासों और ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की थी। 16 अक्टूबर तक की जांच में देवास जिले में सहयोगियों और परिचितों के नाम पर खरीदी गई चार संपत्तियों की जानकारी भी सामने आई है।