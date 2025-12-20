फिर सुर्खियों में पूर्व मंत्री दीपक जोशी, 20 साल छोटी कांग्रेस नेत्री संग विवाह की तस्वीरें वायरल; सोमवार को देंगे जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कैलाश जोशी के बेटे व पूर्व मंत्री दीपक जोशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह राजनीतिक नहीं बल्कि दूसरी है। इंटरनेट मीडिया पर दीपक जोशी के विवाह से जुड़ी तस्वीरें बहुप्रसारित हुईं, जिसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

खबर है कि दीपक जोशी ने कांग्रेस नेत्री पल्लवी राज सक्सेना से विवाह किया है। इंटरनेट मीडिया में इससे जुड़े फोटो बहुप्रसारित हुए हैं। नईदुनिया इनकी पुष्टि नहीं करता। कहा जा रहा है कि 4 दिसंबर को आर्य समाज मंदिर, भोपाल में शादी हुई है। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी जानकारी आई है कि दो अन्य महिलाओं ने भी जोशी से शादी के दावे किए हैं। इसके बाद से मामला गरमाया हुआ है। जोशी ने कहा है कि न्यायालय में मामले चल रहे हैं। सोमवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में आए

दीपक जोशी देवास जिले की हाटपिपल्या सीट से विधायक रहे हैं। शिवराज सरकार में मंत्री बने। 2018 में कांग्रेस के मनोज चौधरी से हार गए। 2020 में चौधरी भाजपा में आ गए। 2023 में जोशी कांग्रेस में शामिल हुए और खातेगांव सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें भाजपा के आशीष शर्मा से हार गए। कुछ समय पहले वे वापस भाजपा में आए। भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों में दीपक जोशी मुखर रहे और प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायतें करते रहे। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर में उनकी पत्नी विजिया जोशी का इंदौर के अस्पताल में निधन हो गया था। बेटा जयवर्धन सिंह भाजपा में है।

सोमवार को करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

मामले को लेकर एक वीडियो में दीपक जोशी का कहना है कि मनुष्य जीवन में यश-अपयश दोनों चलते हैं। मैं जिस परिवार से आता हूं, उसकी ऊंचाइयां बहुत अधिक हैं। एक मीडिया संस्थान (नईदुनिया नहीं) ने इसे लेकर कुछ प्रकाशित किया है। दो महिलाओं का जिक्र किया है। कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, उनको लेकर यहां टिप्पणी नहीं कर सकता। भारतीय न्याय प्रणाली पर विश्वास है। संचार साधनों पर कुछ भी डालने से पहले पुष्टि करनी चाहिए। सोमवार को भोपाल में इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा।