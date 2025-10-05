पश्चिमी विक्षोभ का असर... बढ़ रहा तापमान, 24 घंटे में कहीं-कहीं हल्की वर्षा के आसार

मेरी खबरें
    By Nai Dunia News Network
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 10:28:06 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 10:28:06 PM (IST)
    पश्चिमी विक्षोभ का असर... बढ़ रहा तापमान

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अरब सागर में बना शक्ति तूफान कमजोर होने लगा हैं। इसका असर यह है कि अंचल में बादल कम होने लगे हैं। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जिले का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि शाम के समय मौसम में बदलाव भी आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र अनुमान के मुताबिक आगामी 24 घंटे में भारी या तेज वर्षा के आसार नहीं है।

    तूफान शक्ति अब कमजोर पड़ रहा

    कहीं-कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। रविवार को अंचल का अधिकतम तापमान 34.2 डिसे पर पहुंच गया। साथ ही रात का तापमान 24.8 डिसे पर रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अरब सागर में बने चक्रवातीय तूफान शक्ति अब कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में अंचल में भी बादलों की चहल कदमी कम हो गई है।

    सिस्टमों के असर से अंचल में वर्षा नहीं

    हालांकि, इन सिस्टमों के असर से अंचल में वर्षा नहीं हुई। जम्मू के आसपास बने पिश्चमी विक्षोभ की वजह से अंचल के तापमान में बढ़ोतरी तो हाे रही है। साथ ही सोमवार से उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा। इससे अंचल के मौसम पर असर पड़ेगा।

