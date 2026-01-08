देवास में राजोदा बायपास पर तेज रफ्तार डंपर ने 18 साल की युवती को कुचला, मौके पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। भोपाल बायपास के सबसे व्यस्ततम व आवागमन के लिहाज से डेंजर जोन माने जाने वाले राजोदा बायपास चौराहे पर गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।
दो पहिया वाहन से जा रही एक युवती हादसे में डंपर की चपेट में आ गई जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं उसके साथ दो पहिया वाहन में सवार उसके परिवार के एक अन्य सदस्य घायल हो गए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।
हादसे के बाद डंपर का चालक वाहन वहीं छोड़कर भाग निकला। नाहर दरवाजा थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है। हादसे में जिस युवती की जान गई उसका नाम बरोठा क्षेत्र के ग्राम मोरूखेड़ी निवासी 18 वर्षीय करीना बताया जा रहा है।
नाहर दरवाजा थाना प्रभारी मंजू यादव ने बताया हादसे के बाद मौके से भागे डंपर चालक की तलाश की जा रही है, वाहन को कब्जे में लिया गया है।
गौरतलब है कि जिस चौराहे पर हादसा हुआ है उससे होकर जिले के आधे से अधिक अंचल के वाहनों का आवागमन होता है, इसके लिए इंदौर-भोपाल रोड को क्रास करना पड़ता है।
यहां पर बायपास निर्माण के दौरान भी ओवरब्रिज की मांग उठी थी, उसके बाद भी कई बार प्रशासन के व अन्य अधिकारियों से चर्चा की गई लेकिन कोई काम धरातल पर शुरू नहीं हो पाया। इस चौराहे पर पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं।