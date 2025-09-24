MP News: देवास में बारिश ने खोली व्यवस्थाओं की पोल, माता टेकरी पर श्रद्धालु भीगे

नईदुनिया प्रतिनिधि,देवास। मंगलवार देर रात हुई झमाझम बारिश से शहर की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, वहीं माता टेकरी पर दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु भी परेशान हुए। बारिश से बचने के लिए लोग वाटरप्रूफ टेंट के नीचे खड़े रहे, लेकिन रपट मार्ग पर लगा टीन शेड कई जगह से टूटा होने के कारण पानी टपकता रहा। महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर वर्षा से बचाने की कोशिश करती रहीं।
नवरात्र में माता टेकरी पर की गई व्यवस्थाओं की पोल इस बारिश ने खोल दी। लगातार निरीक्षण और बेहतर इंतजाम का दावा करने वाले अधिकारी वर्षा से बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाए। नतीजतन, श्रद्धालुओं को बारिश में भीगना पड़ा। प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए थे, लेकिन टूटे शेड की वजह से लोगों को दिक्कत हुई।
झमाझम बारिश
रात करीब 10 बजे हल्की बारिश शुरू हुई जो कुछ देर बाद थम गई। इसके बाद 10:45 बजे से झमाझम बारिश होने लगी। रात के समय ज्यादातर श्रद्धालु टेकरी जाते हैं, इसलिए रपट मार्ग पर उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। टूटे टीन शेड को समय रहते नहीं बदला गया, जबकि बारिश से पहले ही इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी थी। लोगों ने नाराजगी जताई और सवाल उठाए कि जिम्मेदारों ने आश्वासन देकर इसे नज़रअंदाज़ क्यों किया।
माता टेकरी पर व्यवस्था के लिए नियुक्त तहसीलदार हरिओम ठाकुर ने स्वीकार किया कि बारिश से श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि वाटरप्रूफ टेंट में लोग बैठे रहे और शेड की मरम्मत कर दी गई थी, लेकिन एक-दो जगह से टूटा होने के कारण पानी अंदर आ गया होगा।
इसे भी पढ़ें- Bhopal नगर निगम की बैठक में खुली लापरवाही, 800 शिकायतें अटकीं, निगमायुक्त ने सैलरी कटौती की चेतावनी दी