MP News: देवास में बारिश ने खोली व्यवस्थाओं की पोल, माता टेकरी पर श्रद्धालु भीगे

नईदुनिया प्रतिनिधि,देवास। मंगलवार देर रात हुई झमाझम बारिश से शहर की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, वहीं माता टेकरी पर दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु भी परेशान हुए। बारिश से बचने के लिए लोग वाटरप्रूफ टेंट के नीचे खड़े रहे, लेकिन रपट मार्ग पर लगा टीन शेड कई जगह से टूटा होने के कारण पानी टपकता रहा। महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर वर्षा से बचाने की कोशिश करती रहीं।

नवरात्र में माता टेकरी पर की गई व्यवस्थाओं की पोल इस बारिश ने खोल दी। लगातार निरीक्षण और बेहतर इंतजाम का दावा करने वाले अधिकारी वर्षा से बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाए। नतीजतन, श्रद्धालुओं को बारिश में भीगना पड़ा। प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए थे, लेकिन टूटे शेड की वजह से लोगों को दिक्कत हुई।