देवास में विसर्जन करने गए ग्रामीणों पर मधुमक्खियों का हमला, दो दर्जन से अधिक घायल, एक गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : देवास शहर के समीप स्थित ग्राम राजोदा में मां की ज्योत विसर्जन के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हमले से बचने के लिए महिला, पुरुष और बच्चे इधर-उधर भागते नजर आए। इस दौरान कई लोग घायल हो गए।

घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की। मधुमक्खियों के अचानक हमले से कुछ देर के लिए वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। धार्मिक आयोजन में शामिल लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना की सूचना के बाद घायलों को उपचार के लिए भेजा गया।