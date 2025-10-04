मेरी खबरें
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 09:32:38 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 09:32:38 PM (IST)
    'मैं MP का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं...', माता टेकरी के दानपेटी में निकली वो चिट्टी, जिसे देख अधिकारी भी मुस्कुराने लगे
    माता टेकरी की दानपेटियों से निकली भक्तों की चिट्ठियां।

    HighLights

    1. माता टेकरी की दानपेटियों से निकली भक्तों की चिट्ठियां
    2. किसी ने मां से मांगी नौकरी तो किसी ने मांगा मकान
    3. दानपेटी में जब ये पत्र निकले तो अधिकारी भी मुस्कुराने लगे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। हे मां देववासिनी..देख तेरे शहर की हालत क्या बना दी इन नेताओं ने। विधायक, सांसद, महापौर को बुद्धि दे मां। फ्लैक्स, होर्डिंग लगाकर सुंदर शहर को बदसूरत बना दिया। मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटा दे मां। अधिकारियों को शक्ति दे...मेरी यह मांग पूरे देवासवासियों की मांग है, इसे पूरा करना मां...। माता टेकरी पर विराजित माता तुलजा-भवानी और चामुंडा माता से यह अर्जी लगाई एक शहरवासी ने। शनिवार को खुली दानपेटी में जब यह पत्र निकला तो अधिकारी भी मुस्कुराने लगे और तेजी से पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ।

    दरअसल, नवरात्र के बाद शनिवार को माता टेकरी पर दानपेटी खोली गई। इसमें नकद धनराशि व आभूषणों के अलावा भक्तों की अर्जी लिखी चिट्ठियां भी निकलीं। कुछ चिट्ठियां इतनी रोचक थी कि पढ़ने वाले भी पढ़ते रह गए।

    अगले साल अधिकारी बनकर आउंगी...

    देवास के ही एक युवक ने मां से मांग की कि माता मैं एमपी का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल नौकरी की जरूरत है। 2025 के अंत तक सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में किसी अच्छे पद पर नौकरी लगवा दो मां। मैं आपकी नगरी में निवास करने वाला तुच्छ प्राणी हूं...मुझे सफल करो मां। इसी तरह एक अन्य युवक ने नौकरी लगवाने संबंधी चिट्ठी मां के नाम लिखी। एक युवती ने चिट्ठी में लिखा कि अगले साल में अधिकारी बनकर आऊंगी मां।

    पत्नी से परेशान हो गया मां

    एक चिट्ठी ने युवक ने पत्नी की प्रताड़ना से हुई पीड़ा लिखी। युवक ने लिखा कि माता रानी मैं अपनी पत्नी से दुखी हो गया हूं। न तो अच्छा खाना बनाती है न ही मेरे दिए उपहारों से खुश होती है। जब देखो लड़ाई करती है, गलत बात बोलती है। या तो आप उसे मेरी जिंदगी से दूर कर दो। मैं पत्नी से बहुत तंग आ चुका हूं। एक व्यक्ति ने पक्का मकान दिलाने की मांग की तो किसान ने मां से पानी की अरज लगाई।

