देवास में खेत पर काम करने गए किसान की मधुमक्खियों के हमले से मौत, जिले में लगातार हो रहीं घटनाएं

नईदुनिया न्यूज, हाटपीपल्या (देवास) : डबलचौकी क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर में मधुमक्खियों के हमले से 50 वर्षीय किसान बाबूलाल वर्मा की मौत हो गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बाबूलाल शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे गांव के समीप अपने खेत पर कृषि कार्य के लिए गए थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया।

आसपास मौजूद किसानों को कुछ देर बाद पता चला तो बचाने के लिए दौड़े। मधुमक्खियों के हमले से गंभीर घायल बाबूलाल को डबलचौकी के निजी अस्पताल ले जाया गया, बाद में खुड़ैल क्षेत्र के निजी अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।