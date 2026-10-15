देवास में हाईवे पर शव देख रुका ट्रैक्टर, पीछे से दूध के टैंकर ने मारी टक्कर, चार लोग घायल, लगा जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : देवास-भोपाल हाईवे पर बुधवार रात करीब 12 बजे सोनकच्छ बायपास स्थित बड़े पुल के पास अज्ञात व्यक्ति का शव सड़क पर पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पहुंची डायल-112 की टीम ने वाहनों की आवाजाही रुकवाई। इसी दौरान शव से करीब 200 फीट दूर मक्के से भरी ट्रॉली लेकर जा रहे ट्रैक्टर को चालक ने रोक दिया। तभी पीछे से तेज गति में आए दूध के टैंकर ने ट्राली को टक्कर मार दी। हादसे में दो बच्चों सहित चार लोग घायल हो गए, जबकि मक्के की फसल सड़क पर बिखर गई।

जाम के कारण कुछ देर तक डायल-112 वाहन भी फंसा रहा डायल-112 के आरक्षक देवेंद्र नरवरिया, रविंद्र मालवीय और पायलट कुलदीप राणा व शिवम मालवीय ने घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन जाम के कारण कुछ देर तक डायल-112 वाहन भी फंसा रहा। हादसे में जितेंद्र पुत्र कैलाश, अनमोल पुत्र राजेंद्र, राजेंद्र पुत्र सिद्धूलाल निवासी डिगरखेड़ा जिला सीहोर घायल हुए हैं। मक्के की फसल के ऊपर गिरने से एक बुजुर्ग और बच्चों को गंभीर चोट नहीं आई। किसान परिवार मक्का देवास मंडी में बेचने ले जा रहा था।