राजनांदगांव में कार और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में मां-बेटियों समेत तीन की मौत; दो गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। बसंतपुर थाना क्षेत्र के पनेका-बांकल चौक में समता कालोनी निवासी प्रदीप कौर और उनका परिवार सत्‍संग के लिए जमशेदपुर जाते वक्‍त सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में उनकी पत्नी अमृत कौर (45 वर्ष) और उनकी दो बेटियों अमनदीप कौर (13 वर्ष) तथा सिमरन कौर (11 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं, प्रदीप सिंह (57 वर्ष) और उनकी एक अन्य पुत्री तथा हरमन कौर (6 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रदीप के पिता तेजेंदर सिंह और उनका बड़ा बेटा जमशेदपुर के लिए रवाना हुए। वे मंगलवार की रात जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) पहुंचे।