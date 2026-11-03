देवास में टीआई हत्याकांड के 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस, फरार बदमाशों की तलाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : जिले के खातेगांव में अवैध शराब से भरे ट्रक को रोकने के दौरान बलिदानी हुए थाना प्रभारी (TI) दिलीप पुरी का सोमवार को उनके पैतृक गांव बरमंडल (धार) में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

इधर, पुलिस गिरफ्तार तीन आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर सकती है। वहीं खातेगांव, कन्नौद, नेमावर सही अन्य थानों की टीमें दूसरे आरोपियों की तलाश में अलग अलग जगह दबिश दे रही है। राहुल जायसवाल के बयान के बाद अब मनीष जायसवाल इंदौर, मोहिन जायसवाल अहमदाबाद, पार्टेंद्र जायसवाल बड़वानी की तलाश में पुलिस जुट गई है।