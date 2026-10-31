देवास शराब कांड में थिनर नहीं, मेथनाल बेचने का शक, अमन सहित 4 आरोपियों काे 3 दिन की रिमांड पर भेजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : शराब कांड की जांच में पुलिस को इंदौर में दवा बाजार और लोहामंडी में पड़ताल के दौरान नए सुराग मिले हैं। अब पुलिस को आशंका है कि पेंट थिनर के नाम पर मेथनाल की बिक्री की गई थी।

जांच में सामने आए नए तथ्यों के आधार पर पुलिस को मुख्य आरोपित अमन कासलीवाल सहित शराब बनाने के आरोपित अजय राठौर, सत्येंद्र ओझा और विशाल का तीन दिन का रिमांड न्यायालय से मिला है। मामले में गिरफ्तार अन्य आठ आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।