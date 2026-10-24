फिरोज खान की काली कमाई बढ़कर 68 करोड़, महिला मित्र के नाम मिली 2.30 करोड़ की जमीन, अब तक 51 संपत्तियां उजागर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के निलंबित प्रधान आरक्षक चालक फिरोज खान की संपत्तियों का ब्योरा लगातार बढ़ रहा है। लोकायुक्त को अब देवास के राजोदा में 1.15 हेक्टेयर कृषि भूमि के दस्तावेज हाथ लगे है। यह जमीन फिरोज की महिला मित्र रोशनी वर्मा और परिचित रानू कुशवाह के नाम पर खरीदी गई थी। इसकी रजिस्ट्री कीमत करीब 1.65 करोड़ रुपये है। लोकायुक्त ने बाजार मूल्य लगभग 2.30 करोड़ रुपये आंका है।

कुल 51 अचल संपत्तियों का पता चला नई जानकारी के साथ लोकायुक्त की जांच में अब तक फिरोज खान और उससे जुड़े लोगों की कुल 51 अचल संपत्तियों का पता चला है। इनकी गाइडलाइन के अनुसार खरीद कीमत करीब 19.94 करोड़ रुपये और अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत 68.01 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। चल-अचल संपत्तियों का कुल मूल्य 21.65 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।