हादसों का इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे, आधा किमी के अंदर मिनी ट्रक और बस पलटी, बाइक से गिरकर महिला घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। बारिश के बाद भी पेचवर्क नहीं करने के कारण इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे पर आवागमन खतरनाक बना हुआ है। आए दिन हो रहे छोटे-बड़े हादसों के बीच शनिवार की सुबह आधा किलोमीटर के दायरे में तीन सड़क हादसे हो गए। पोलाय क्षेत्र में हुए इन हादसों में एक जगह यात्री बस पलट गई, दूसरी जगह कुर्सियों से भरा हुआ मिनी ट्रक पलटा और तीसरी जगह महिला बाइक से गिरकर घायल हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों सड़क हादसे गड्ढों के कारण हुए हैं। इन हादसों में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। अधिकांश यात्री अपने स्तर से दूसरे वाहन पकड़कर या फिर अपने जान- पहचान वालों को बुलाकर रवाना हो गए।

गड्ढे में गया पहिया स्टेयरिंग की गुल्ली टूटी और पलटी बस कमलापुर से इंदौर जा रही यात्री बस पोलाय के समीप एक पेट्रोल पंप के सामने पहिया गड्ढे में जाने के कारण स्टेयरिंग की गुल्ली टूटने से पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। प्रत्यक्षदर्शी मुकेश कुमार ने बताया बस सामान्य गति में थी अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। कुर्सी लेकर जबलपुर जा रहा मिनी ट्रक पलटा जिस क्षेत्र में बस पलटी उससे करीब आधा किलोमीटर दूर इंदौर से कुर्सी भरकर जबलपुर जा रहा मिनी ट्रक गड्ढे में पहिया जाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही वाहन की चपेट में कोई नहीं आया और चालक को भी अधिक चोट नहीं लगी।