देवास में हादसे के बाद बदला दिखा पुलिस का मिजाज, आधे घंटे तक नहीं पहुंची एंबुलेंस; लोगों को फटकारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। ये देवास पुलिस है... गुस्से से भरी और सबको ठीक कर देने की बात कहने वाली पुलिस। कुछ माह पहले तक जो पुलिस संवेदनाओं की बात करती थी, वह अब नदारद सी है। लोग अगर आक्रोशित हों तो कहती है होश-ओ-हवास में बात करना। दुर्घटना के बावजूद पुलिस-एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही और लोग बातें कर रहे कि कप्तान क्या बदले, पुलिस का मिजाज ही बदल गया।

दरअसल, यह बात रविवार रात को हुए सड़क हादसे के बाद उठी। जानकारी के मुताबिक भोपाल रोड स्थित जॉन डियर फैक्ट्री के पास रविवार रात करीब पौने आठ बजे हादसा हुआ। एक महिला की मौके पर मौत हो गई। डेढ़ साल का बच्चा घायल हुआ।