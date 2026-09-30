नवाचारी शिक्षक... देवास में नए स्कूल भवन से खत्म हुआ मैदान तो जनसहयोग से दूसरा करा दिया तैयार

सत्येंद्र सिंह राठौर, नईदुनिया, देवास : निजी स्कूलों की तर्ज पर हाईटेक सुविधाओं से लैस सांदीपनि विद्यालय का नया भवन पुराने उत्कृष्ट विद्यालय के परिसर में तैयार होने के कारण जिला मुख्यालय से 62 किमी दूर बागली में नगर का एकमात्र मैदान समाप्त हो गया। इससे खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए जगह का संकट खड़ा हो गया, नगर में कहीं पर भी दूसरे मैदान की व्यवस्था नहीं थी।

खिलाड़ियों की यह समस्या शिक्षक हेमेंद्र शिवहरे को पता चली तो उन्होंने खिलाड़ियों व जनसहयोग से नया मैदान तैयार करने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने व खिलाड़ियों ने नगर में ऐसी जमीन की तलाश शुरू की जो सुविधाजनक रहे व उसके उपयोग में किसी प्रकार की बाधा न रहे।

जल्द ही प्रयासों को सफलता मिली और बागली-चापड़ा मार्ग से लगी वन विभाग की ऐसी भूमि चिन्हित की गई जो अनुपयोगी थी। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई, उनसे अनुमति लेने के बाद शुरू हुुआ इस जमीन को मैदान में बदलने का काम। शुरुआत में ही इस काम में कड़ी मेहनत करना पड़ी शुरुआत में ही इस काम में कड़ी मेहनत करना पड़ी क्योंकि जो जमीन चिन्हित की गई थी वो ऊबड़-खाबड़ थी, मशक्कत के बाद इसे समतल किया गया। शिक्षक शिवहरे से लेकर खिलाड़ियों, समाजसेवियों ने इस कार्य में पसीना बहाया। आखिरकार 15-18 दिनों की मेहनत के बाद मैदान तैयार हो गया। वर्तमान में इस मैदान पर सुबह व रात में 40-50 खिलाड़ी फुटबाल का अभ्यास कर रहे हैं।