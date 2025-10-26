जिंदगी की जंग हारी इंटरनेशनल खिलाड़ी, रोहिणी कलम ने की आत्महत्या, फांसी पर लटका मिला शव

मेरी खबरें
    MP News: अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी और मार्शल आर्ट कोच रोहिणी कलम (35), निवासी अर्जुन नगर राधागंज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार रोहिणी आष्टा में एक निजी स्कूल में मार्शल आर्ट कोच के रूप में कार्यरत थीं और कल ही घर देवास लौटी थीं।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 03:11:50 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 03:13:03 PM (IST)
    रोहिणी कलम ने की आत्महत्या, फांसी पर लटका मिला शव।

    1. अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम ने की आत्महत्या
    2. देवास के अर्जुन नगर राधागंज ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
    3. रोहिणी की आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी और मार्शल आर्ट कोच रोहिणी कलम (35), निवासी अर्जुन नगर राधागंज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार रोहिणी आष्टा में एक निजी स्कूल में मार्शल आर्ट कोच के रूप में कार्यरत थीं और कल ही घर देवास लौटी थीं।

    कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या

    स्वजन के मुताबिक रविवार सुबह वह पूरी तरह सामान्य थीं। नाश्ता करने के बाद उन्हें एक फोन आया, जिसके बाद वह अपने कमरे में चली गईं और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक बाहर न आने पर छोटी बहन ने सब्बल से दरवाजा तोड़ा तो रोहिणी फांसी पर लटकी मिलीं।


    आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं

    रोहिणी कलम ने पिछले वर्ष अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। कुछ समय पहले उनका पेट में गठान का ऑपरेशन भी हुआ था। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। घटना की सूचना पर बीएनपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

