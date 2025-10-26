जिंदगी की जंग हारी इंटरनेशनल खिलाड़ी, रोहिणी कलम ने की आत्महत्या, फांसी पर लटका मिला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी और मार्शल आर्ट कोच रोहिणी कलम (35), निवासी अर्जुन नगर राधागंज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार रोहिणी आष्टा में एक निजी स्कूल में मार्शल आर्ट कोच के रूप में कार्यरत थीं और कल ही घर देवास लौटी थीं।

कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या स्वजन के मुताबिक रविवार सुबह वह पूरी तरह सामान्य थीं। नाश्ता करने के बाद उन्हें एक फोन आया, जिसके बाद वह अपने कमरे में चली गईं और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक बाहर न आने पर छोटी बहन ने सब्बल से दरवाजा तोड़ा तो रोहिणी फांसी पर लटकी मिलीं।