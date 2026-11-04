देवास TI हत्याकांड: सांठगांठ और राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव है अवैध शराब का खेल..?

चंद्रप्रकाश शर्मा, नईदुनिया, देवास : देवास इन दिनों सुर्खियों में है...किसी उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि इसके भाल पर लगे अवैध शराब के धब्बे के कारण। पहले चंदाना-बिंजाना और अब खातेगांव...। सुस्त सिस्टम और भटकी हुई सियासत के कारण देवास जिला शराब माफियाओं का गढ़ बन गया। खाकी तक सुरक्षित नहीं रही। अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे तो नेताओं की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई। अहम सवाल यही रहा कि क्या बिना राजनीतिक संरक्षण और अफसरों की सांठगांठ से यह संभव है।

दरअसल, चंदाना में शराब से हुई मौतों के मामले ने जिले में अवैध शराब के कारोबार की जड़ें उजागर कर दीं। अब खातेगांव में अवैध शराब से भरे ट्रक को रोकने के दौरान थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौत ने इस कारोबार के दूसरे चेहरे को सामने ला दिया है।