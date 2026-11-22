नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। जोधपुर-जैसलमेर एनएच पर फलोदी के मंडला गांव के पास शनिवार शाम कार-टेंपो की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। भीषण हादसे में 18 यात्री घायल हुए हैं।

जानकारी के अनुसार कार सवार दोनों लोग रामदेवरा दर्शन कर मध्यप्रदेश लौट रहे थे। जबकि टेंपो में गुजरात के पालनपुर और बनासकांठा के लोग रामदेवरा दर्शन करने जा रहे थे। आमने-सामने हुई भिड़ंत में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग व राहगीर दौड़कर आए। उन्होंने अपने वाहनों और 108 एम्बुलेंस से घायलों को देचू उप जिला अस्पताल पहुंचाया।