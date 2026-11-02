खातेगांव शराब कांड में आबकारी अधिकारी समेत 3 सस्पेंड, थाना प्रभारी दिलीप पुरी को नम आंखों से विदाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में सामने आए चर्चित अवैध शराब मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। टिमरनी क्षेत्र में निरंतर निरीक्षण और सघन निगरानी में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में हरदा के सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमर सिंह बघेल सहित दो आबकारी आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबित किए गए कर्मियों में सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमर सिंह बघेल के साथ आबकारी आरक्षक (जिला हरदा) कृष्णपाल सिंह डोडियार और एक अन्य आबकारी आरक्षक शामिल हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, सीमावर्ती इलाकों में लगातार अवैध गतिविधियों और शराब परिवहन की सूचनाओं के बावजूद क्षेत्रीय अमले द्वारा प्रभावी गश्त व नियंत्रण नहीं रखा गया, जिसके चलते वरिष्ठ स्तर से यह कठोर कार्रवाई की गई है। दिलीप पुरी को नम आंखों से विदाई, पुलिस महकमे में शोक की लहर इस पूरे घटनाक्रम के बीच कर्तव्य पथ पर अपनी सेवाएं देने वाले खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी के निधन से पुलिस और प्रशासनिक अमले में गहरा शोक व्याप्त है। इंदौर स्थित ओमेक्स सिटी स्थित उनके निवास पर दिवंगत थाना प्रभारी का पार्थिव शरीर पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का तांता लगा रहा।