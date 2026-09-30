देवास के कॉलेज में नहीं खेल सुविधाएं, विरोध में छात्रों जमीन पर बैठकर खेले कंचे और ताश

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस (केपी कॉलेज) में खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल सुविधाएं एवं खेल सामग्री उपलब्ध नहीं होने के विरोध में मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) ने अनोखा प्रदर्शन किया। एनएसयूआई देवास जिला अध्यक्ष श्रीकांत चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र एवं खिलाड़ी कॉलेज परिसर में एकत्र हुए। यहां छात्र जमीन पर बैठकर कंचे और ताश खेलते नजर आए। प्रदर्शन के माध्यम से एनएसयूआई ने कॉलेज में खेल सुविधाओं की बदहाली को लेकर अपना आक्रोश जताया।

चौहान ने कहा कि सरकार ने राजनीतिक लाभ और वाहवाही के लिए कॉलेज का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कर दिया, लेकिन धरातल पर खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कॉलेज में न तो उचित खेल मैदान हैं न आधुनिक खेल सामग्री और न ही खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के पर्याप्त साधन हैं। कॉलेज प्रशासन की उदासीनता के कारण देवास के प्रतिभावान खिलाड़ियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।