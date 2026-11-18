सत्येंद्रसिंह राठौर, नईदुनिया देवास। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ में देशभर से करोड़ों श्रद्धालु ट्रेनों से आएंगे। इसको देखते हुए उज्जैन के आसपास के स्टेशनों पर तो काफी समय से तैयारियां शुरू कर दी गई थीं लेकिन अब इनका दायरा बढ़ाया जा रहा है। देवास-इंदौर के बीच बरलई स्टेशन में सिंहस्थ के दौरान ट्रेनों को खड़ा करने के लिए एक अतिरिक्त लाइन डाली जाएगी।

लगभग डेढ़ किमी लंबी लाइन डालने में करीब साढ़े पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस स्टेशन पर चार लाइन पहले से मौजूद हैं। नई लाइन के हिस्से में आने वाले छोटे पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया गया है। लाइन डालने का काम एक साल में पूरा होने की उम्मीद है। सिंहस्थ के समय ट्रेनों की संख्या बढ़ने पर इस लाइन का उपयोग एक तरह से पार्किंग के रूप में किया जा सकेगा।