नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत धार से इंदौर के बीच यात्री ट्रेन शुरू होने का इंतजार अब जल्द खत्म होने की उम्मीद है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच के बाद 16 नवंबर को धार-इंदौर रेलखंड पर यात्री ट्रेन और मालगाड़ी दोनों के संचालन को अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में दिसंबर में यात्री ट्रेन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि, धार को फिलहाल इंदौर से जोड़ने के लिए मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन ही प्रमुख विकल्प होगी। लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन अथवा इंदौर से चलने वाली ट्रेनों का धार तक विस्तार फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है।