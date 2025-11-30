देवास में टीवी इंस्टालेशन के बहाने महिला से छेड़छाड़, इंस्टाग्राम पर भेज रहा था मैसेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। इंदौर रोड स्थित टाटा क्रोमा शोरूम से टीवी खरीदने के बाद दंपती के घर इंस्टालेशन के लिए आए मुस्लिम कर्मचारी ने महिला से मोबाइल एप पर छेड़छाड़ की। जानकारी मिलते ही स्वजन और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया।

बड़ी संख्या में लोग क्रोमा शोरूम पहुंचे और संबंधित कर्मचारी की जानकारी देने की मांग की। शोरूम से कर्मचारी को थर्ड पार्टी कर्मचारी बताया और कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि यह जरूर कहा कि कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया है। मामले में पुलिस ने कर्मचारी मोहम्मद अनस शेख को गिरफ्तार कर लिया है।