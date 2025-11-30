देवास में टीवी इंस्टालेशन के बहाने महिला से छेड़छाड़, इंस्टाग्राम पर भेज रहा था मैसेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। इंदौर रोड स्थित टाटा क्रोमा शोरूम से टीवी खरीदने के बाद दंपती के घर इंस्टालेशन के लिए आए मुस्लिम कर्मचारी ने महिला से मोबाइल एप पर छेड़छाड़ की। जानकारी मिलते ही स्वजन और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया।
बड़ी संख्या में लोग क्रोमा शोरूम पहुंचे और संबंधित कर्मचारी की जानकारी देने की मांग की। शोरूम से कर्मचारी को थर्ड पार्टी कर्मचारी बताया और कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि यह जरूर कहा कि कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया है। मामले में पुलिस ने कर्मचारी मोहम्मद अनस शेख को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार 27 नवंबर को महिला ने शोरूम से टीवी खरीदा था। 28 नवंबर को इंस्टालेशन के लिए आरोपित मोहम्मद अनस शेख निवासी गुना, हाल मुकाम उत्तम नगर उनके बीएनपी थाना क्षेत्र स्थित घर पहुंचा। इंस्टालेशन के दौरान आरोपी ने स्मार्ट टीवी सेटअप के बहाने महिला से आईडी ले लिया। एक्सेस मिलते ही वह महिला के मोबाइल और सोशल मीडिया प्रोफाइल तक पहुंच गया। बाद में उसने इंस्टाग्राम पर महिला को मैसेज भेजने शुरू कर दिए।
बातचीत में ही महिला और उसके स्वजन को शक हुआ और पता चल गया कि मैसेज वही इंस्टालेशन करने वाला युवक भेज रहा है। इधर, शनिवार को स्वजन और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता शिकायत लेकर क्रोमा शोरूम पहुंचे और आरोप लगाया कि स्टाफ ने सहयोग नहीं किया। इसके अलावा शोरूम के शटर भी बंद कर दिए गए।
सूचना मिलने पर औद्योगिक क्षेत्र थाने से पुलिसबल भी मौके पर पहुंचा। शोरूम की ओर से एक अधिकारी ने मीडिया को बताया आरोपित थर्ड पार्टी वेंडर का कर्मचारी था और उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया है। शिकायत के बाद बीएनपी पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अनस को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।