रोहिणी आत्महत्या केस : कोच खरसोदिया और उपाध्यक्ष प्रीतम से थीं परेशान, MP पुलिस ने किया खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। जुजित्सु की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रोहिणी कलम की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने रोहिणी के कोच विजेंद्र खरसोदिया और जुजित्सु संघ के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह के ख़िलाफ़ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। प्रीतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खरसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
बता दें कि पिछले माह रोहिणी कलम ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट नहीं मिला था जिस कारण पुलिस भी उलझी हुई थी कि कारण क्या हो सकता है। जांच में पता चला रोहिणी की ज्यादातर बातें कोच विजेंद्र खरसोदिया और मध्य प्रदेश जुजित्सु संघ के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह से होती थी। स्वजन ने भी दोनों पर शंका जताई थी।
बीएनपी थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि रोहिणी की बीमारी के बावजूद विजेंद्र खरसोदिया उसे प्रतियोगिता में भेजता था। आराम नहीं करने देता था। प्रीतम रोहिणी को किसी से बात नहीं करने देता था। इस कारण रोहिणी तनाव में थी। घटना से पहले भी प्रीतम से बात हुई थी, जिसके बाद आत्महत्या कर ली।
इसे भी पढ़ें... कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला... कार से उतरते ही सड़क पर पटककर लात-घूंसों से पीटा, बंदूक की बट भी मारी