देवास की मोबाइल चोरी से खुला पांच राज्यों में फैला नेटवर्क, 400 फोन जब्त, 1.56 करोड़ का माल बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। एबी रोड स्थित मिठाई दुकान पर हुई मोबाइल चोरी की जांच में पुलिस ने पांच राज्यों के 22 जिलों तक फैले मोबाइल चोरी और खरीद-फरोख्त के नेटवर्क का खुलासा किया है। कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1.50 करोड़ रुपये कीमत के 400 मोबाइल फोन और छह लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। पुलिस को आशंका है कि चोरी के मोबाइल इंदौर के जरिए विदेशों में भी भेजे जा रहे थे। इस पहलू पर जांच की जा रही है।

मामले का खुलासा 13 सितंबर को एबी रोड स्थित अपना स्वीट्स पर एक युवक का मोबाइल चोरी होने के बाद शुरू हुई जांच में हुआ। इसके बाद 21 सितंबर को पीठा रोड स्थित तिवारी स्वीट्स पर भी मोबाइल चोरी की घटना सामने आई। दोनों मामलों में कोतवाली थाने में केस दर्ज किए गए थे। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान करते हुए जांच आगे बढ़ाई तो चोरी के मोबाइल एकत्रित करने और उनकी खरीद-फरोख्त करने वाले नेटवर्क का पता चला।