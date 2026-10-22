नरसिंहपुर में 35 लाख की लूट से हड़कंप, ज्वैलर्स पर लाठियों से हमला, आंखों में मिर्ची डालकर छीना जेवरात से भरा बैग

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। जिले में करीब 35 लाख रुपए के जेवरात की लूट से हड़कंप मच गया। सोमवार रात सुआतला थाना क्षेत्र के रिपटा पुल पर बदमाशों ने श्री गणेश ज्वेलर्स के संचालक सौरभ सोनी पर हमला कर दिया। आंखों में मिर्ची डालने के बाद लाठियों से बेरहमी से पीटा और जेवरात से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। एसपी ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं।

गाड़ी में टक्कर मारकर किया हमला पीड़ित सौरभ सोनी के मुताबिक, वह राजमार्ग स्थित अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रिपटा पुल के पास बदमाशों ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गए। इसके बाद आरोपियों ने उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी और लाठियों से हमला कर दिया। सिर, हाथ और पैर में चोटें पहुंचाने के बाद बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश की।