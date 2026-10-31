दूध के टैंकर की चपेट में आई बाइक, मां-बेटी की मौत, उपचार करवाने आ रहे थे देवास

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : वाहनों के दबाव के लिहाज से बायपास के व्यस्त चौराहों में शामिल भोपाल बायपास चौराहे पर शुक्रवार दोपहर भीषण सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई।
भोपाल की ओर से आ रहे दूध के टैंकर ने चौराहे पर एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक चालक सहित पीछे बैठी मां व बेटी गिर गईं। गंभीर चोट लगने से मां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बेटी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डाक्टरों ने जांच करके मां को मृत घोषित कर दिया, बेटी का प्राथमिक उपचार शुरू किया गया लेकिन उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय पायल का पिछले कुछ दिन से उपचार देवास में चल रहा था।
शुक्रवार को पायल की जांच करवाने के मां शांताबाई कुशवाह और मौसा पप्पू कुशवाह ग्राम निपानिया जिला शाजापुर उसे लेकर देवास आ रहे थे। नाहर दरवाजा टीआइ आलोक सोनी ने बताया कि टैंकर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर टैंकर जब्त कर लिया है।
भोपाल बायपास चौराहे पर दोनों ओर से एवं शहर की ओर से आने वाले वाहनों का बहुत अधिक दबाव रहता है। प्रति मिनट यहां से 50-55 वाहन निकलते हैं। सड़क हादसों के लिहाज से यह चौराहा डेंजर जोन में शामिल है। कुछ माह पूर्व इसी स्थान के समीप हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा सावधानी रखने संबंधी फ्लेक्स भी लगवाया गया था।