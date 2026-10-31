दूध के टैंकर की चपेट में आई बाइक, मां-बेटी की मौत, उपचार करवाने आ रहे थे देवास

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : वाहनों के दबाव के लिहाज से बायपास के व्यस्त चौराहों में शामिल भोपाल बायपास चौराहे पर शुक्रवार दोपहर भीषण सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई। गंभीर चोट लगने से मां की मौके पर ही मौत हो गई भोपाल की ओर से आ रहे दूध के टैंकर ने चौराहे पर एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक चालक सहित पीछे बैठी मां व बेटी गिर गईं। गंभीर चोट लगने से मां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बेटी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

पायल का पिछले कुछ दिन से उपचार देवास में चल रहा था हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डाक्टरों ने जांच करके मां को मृत घोषित कर दिया, बेटी का प्राथमिक उपचार शुरू किया गया लेकिन उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय पायल का पिछले कुछ दिन से उपचार देवास में चल रहा था।