मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Accident: बाइक सवारों को बचाने में पलटा मिनी ट्रक, 2 की मौत; करीब आधा दर्जन घायल

    Dewas Road Accident: सड़क हादसों के लिहाज से एबी रोड के डेंजर जोन वाले क्षेत्र देवास-मक्सी के बीच भैरवाखेड़ी में मंगलवार को सड़क हादसा हो गया। छत भराई करने वाले श्रमिकों से भरा एक मिनी ट्रक सामने से अचानक आए बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 12:43:15 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 12:50:19 PM (IST)
    MP Accident: बाइक सवारों को बचाने में पलटा मिनी ट्रक, 2 की मौत; करीब आधा दर्जन घायल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। सड़क हादसों के लिहाज से एबी रोड के डेंजर जोन वाले क्षेत्र देवास-मक्सी के बीच भैरवाखेड़ी में मंगलवार को सड़क हादसा हो गया। छत भराई करने वाले श्रमिकों से भरा एक मिनी ट्रक सामने से अचानक आए बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया।

    हादसे में बाइक सवार भी चपेट में आ गये। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों में एक व्यक्ति बाइक सवार तथा दूसरा मिनी ट्रक सवार शामिल है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। इन सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। टोंकखुर्द पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जानकारी के अनुसार मिनी ट्रक देवास से मक्सी की ओर जा रहा था जिसमें मजदूर बैठे थे और इनको ग्राम चिड़ावद में छत भराई का काम करना था। चिड़ावद से थोड़ा पहले ग्राम भैरवाखेड़ी में अचानक सामने से बाइक पर सवार दो व्यक्ति आ गए। इसको बचाने में मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया।

    हादसे में मिनी ट्रक सवार मजदूर दिनेश मीणा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 4-5 मजदूर घायल हो गए। वहीं बाइक पर सवार बुजुर्ग शफी व शोहराब ग्राम पोलाय से विजयागंज मंडी गमी के कार्यक्रम में जा रहे थे, ये भी हादसे में घायल हुए। शफी को गंभीर चोट आई, अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    घायल बाइक सवार सोहराब सहित मिनी ट्रक के घायल श्रमिकों का उपचार किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलने पर टोंकखुर्द थाना प्रभारी आलोक सोनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। घायलों को डायल 112 वाहन व पुलिस वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.