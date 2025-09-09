MP Accident: बाइक सवारों को बचाने में पलटा मिनी ट्रक, 2 की मौत; करीब आधा दर्जन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। सड़क हादसों के लिहाज से एबी रोड के डेंजर जोन वाले क्षेत्र देवास-मक्सी के बीच भैरवाखेड़ी में मंगलवार को सड़क हादसा हो गया। छत भराई करने वाले श्रमिकों से भरा एक मिनी ट्रक सामने से अचानक आए बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया।

हादसे में बाइक सवार भी चपेट में आ गये। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों में एक व्यक्ति बाइक सवार तथा दूसरा मिनी ट्रक सवार शामिल है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। इन सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। टोंकखुर्द पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार मिनी ट्रक देवास से मक्सी की ओर जा रहा था जिसमें मजदूर बैठे थे और इनको ग्राम चिड़ावद में छत भराई का काम करना था। चिड़ावद से थोड़ा पहले ग्राम भैरवाखेड़ी में अचानक सामने से बाइक पर सवार दो व्यक्ति आ गए। इसको बचाने में मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में मिनी ट्रक सवार मजदूर दिनेश मीणा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 4-5 मजदूर घायल हो गए। वहीं बाइक पर सवार बुजुर्ग शफी व शोहराब ग्राम पोलाय से विजयागंज मंडी गमी के कार्यक्रम में जा रहे थे, ये भी हादसे में घायल हुए। शफी को गंभीर चोट आई, अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।