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देवास मंडी में मुहूर्त सौदों में 8585 रुपये क्विंटल बिका सोयाबीन, ज्वार ने छुआ 12251 का भाव

मुहूर्त सौदों की शुरुआत से पहले देवास मंडी परिसर स्थित मां अन्नपूर्णा और हनुमान जी के मंदिर में विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया गया।

By satyendra singh rathoreEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 11:59:29 AM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 12:06:28 PM (IST)
देवास मंडी में मुहूर्त सौदों में 8585 रुपये क्विंटल बिका सोयाबीन, ज्वार ने छुआ 12251 का भाव
देवास कृषि उपज मंडी में मुहूर्त के सौदे करते किसान और व्यापारी।

HighLights

  1. मंड़ी में गेहूं 5151 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिका
  2. मुहूर्त सौदों के माध्यम से नए कारोबारी सत्र की शुरुआत
  3. इस दौरान व्यापारियों और किसानों में भी उत्साह दिखा

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। त्योहारी अवकाश के बाद गुरुवार को कृषि उपज मंडी में कारोबार की शुरुआत हुई। मंडी में परंपरानुसार मुहूर्त सौदे किए गए। मुहूर्त सौदों में पीला सोना (सोयाबीन) 8585 रुपये प्रति क्विंटल बिका, जबकि ज्वार का भाव 12251 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं गेहूं 5151 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिका।

मुहूर्त सौदों की शुरुआत से पहले मंडी परिसर स्थित मां अन्नपूर्णा और हनुमान जी के मंदिर में विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया गया। इसके बाद आरती हुई और सुख-समृद्धि की कामना की गई। ढोल-ढमाके, आतिशबाजी के बीच मुहूर्त सौदों की शुरुआत हुई।


इस दौरान जय जवान- जय किसान के नारे गूंजे। व्यापारियों और किसानों में उत्साह रहा। मुहूर्त सौदों के माध्यम से नए कारोबारी सत्र की शुरुआत की गई। सोयाबीन, ज्वार और गेहूं आदि के भाव के साथ हुए इन सौदों ने मंडी में नए व्यापारिक सत्र का माहौल बनाया।

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किस किसान को मुहूर्त सौदे में क्या मिला भाव

  • ग्राम बांगरदा के किसान कैलाश करीब एक क्विंटल ज्वार लेकर आए, भाव 12251रुपए मिला।

  • उज्जैन रोड स्थित ग्राम सिंगावदा के लखन आर्य लगभग 10 क्विंटल सोयाबीन लाये, भाव 8585 मिला।

  • भोपाल रोड स्थित ग्राम खटांबा के भारत सिंह करीब 8 क्विंटल गेहूं लेकर आए, भाव 5151 रुपए मिला।

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