देवास मंडी में मुहूर्त सौदों में 8585 रुपये क्विंटल बिका सोयाबीन, ज्वार ने छुआ 12251 का भाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। त्योहारी अवकाश के बाद गुरुवार को कृषि उपज मंडी में कारोबार की शुरुआत हुई। मंडी में परंपरानुसार मुहूर्त सौदे किए गए। मुहूर्त सौदों में पीला सोना (सोयाबीन) 8585 रुपये प्रति क्विंटल बिका, जबकि ज्वार का भाव 12251 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं गेहूं 5151 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिका।

मुहूर्त सौदों की शुरुआत से पहले मंडी परिसर स्थित मां अन्नपूर्णा और हनुमान जी के मंदिर में विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया गया। इसके बाद आरती हुई और सुख-समृद्धि की कामना की गई। ढोल-ढमाके, आतिशबाजी के बीच मुहूर्त सौदों की शुरुआत हुई।