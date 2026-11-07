इंदौर-देवास बायपास के गड्ढों को लेकर हाई कोर्ट सख्त, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को किया तलब

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर-देवास बायपास की बदहाली और इस सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों को लेकर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वास्तविक स्थिति से बचने का प्रयास कर रहा है।

बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद उसके वकील सिर्फ याचिकाकर्ता के अधिकार और याचिका पोषणीयता पर बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के रखरखाव को लेकर चल रही इस जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों का सामना करने से बच रहा है।