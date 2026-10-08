सेवा समाप्ति के विरोध में देवास में जुटे एक हजार से ज्यादा पटवारी, रैली निकाली, कलेक्टर के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : स्वामित्व योजना में शून्य प्रगति और अनुशासनहीनता के चलते देवास में मंगलवार को कलेक्टर ने तीन परिवीक्षाधीन पटवारियों को बर्खास्त करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को देवास में इंदौर, उज्जैन संभाग के विभिन्न जिलों के अलावा अन्य जिलों के लगभग एक हजार से ज्यादा पटवारी जुटे।

पटवारियों ने भोपाल चौराहा से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सेवा समाप्ति, निलंबन एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों का विरोध किया। प्रांतीय पटवारी संघ भोपाल एवं मध्यप्रदेश पटवारी संघ, जिला देवास के आह्वान पर पटवारी देवास मुख्यालय पर एकत्रित हुए। पटवारियों ने पहले भोपाल रोड स्थित मैरिज गार्डन में सभा की और बाद में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मध्यप्रदेश पटवारी संघ जिला अध्यक्ष मोहन राठौर, संभाग उज्जैन के अध्यक्ष आशीष कुमावत व प्रांतीय सचिव धर्मेंद्र चौबे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में पटवारियों ने शासन द्वारा की जा रही दंडात्मक कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कार्रवाई तत्काल वापस लेने की मांग की।