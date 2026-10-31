देवास में मोदी-योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शायर को बुलाया, विरोध हुआ तो हटाया नाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर आमजन का विरोध बढ़ता जा रहा। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है, जो नया विवाद खड़ा करता है। अब मीना बाजार में होने वाले मुशायरे के मामले में निगम प्रशासन घिरा है। 31 अक्टूबर को यहां मुशायरा होना है, जिसे लेकर आरोप लग रहे हैं कि समिति के कर्ताधर्ताओं ने एेसे शायर को यहां आमंत्रित किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका है। विरोध उठने के बाद संबंधित शायर को कार्यक्रम से दूर रखा गया है। कुछ अन्य शायरों के नाम भी हटवाए गए हैं।

दरअसल, नगर निगम द्वारा नवरात्र से मीना बाजार की शुरुआत की जाती है। इसमें मेला लगता है तो कवि सम्मेलन, मुशायरा भी होता है। हर समिति के लिए एमआइसी सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। निगम की ओर से एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस बार 31 अक्टूबर को मुशायरा होगा। इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से शायर आएंगे। इनमें हैदरबाद के आरिफ सैफी का नाम भी था, जिसका बैनर निगम ने छपवाया था और सूचना भी दी थी। इसके बाद विरोध के स्वर उठे।