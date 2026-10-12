नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवासनाका फ्लाईओवर निर्माण के कारण शनिवार को देवासनाका चौराहे से मांगलिया जाने वाले मार्ग को बैरिकेड्स और लोहे के पतरे लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत मांगलिया जाने वाले वाहन चालक न्यू लोहा मंडी होकर निकल रहे हैं। निर्माण एजेंसी का दावा है कि नववर्ष में फ्लाईओवर को यातायात के लिए शुरू कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य के चलते दिसंबर अंत तक मार्ग बंद रहेगा।

यातायात व्यवस्था संभालने के लिए देवासनाका और न्यू लोहा मंडी चौराहे पर दो पारियों में निजी गार्ड और यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद रांग साइड चलने वाले वाहन चालक व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। वहीं, यातायात विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन वाहन ड्राइवरों पर चालानी कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं।

देवासनाका से पंचवटी जाने वाले सर्विस रोड के लिए खोदाई शुरू हो चुकी है। दुकानदार अपनी दुकानों के आगे के हिस्से को तोड़ रहे हैं। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के कारण विजय नगर और सत्यसाईं चौराहे से मांगलिया जाने वाले वाहन चालक देवासनाका चौराहे स्थित पेट्रोल पंप से बाएं मुड़कर न्यू लोहा मंडी होते हुए आगे जा रहे हैं। इन वाहन चालकों की परेशानी पंचवटी और लसूड़िया थाने की ओर से न्यू लोहा मंडी में रांग साइड आने वाले वाहन बढ़ा रहे हैं। इनके कारण व्यस्त समय में जाम लग रहा है। यातायात पुलिस रांग साइड आने वाले वाहन चालकों पर रोक लगाए तो न्यू लोहा मंडी में जाम से राहत मिल सकती है। इसी तरह पंचवटी से देवासनाका आने वाले वाहन भी रांग साइड प्रवेश कर रहे हैं, जिससे चौराहे पर जाम की स्थिति बन रही है।